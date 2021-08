Pres. Pescara: "Napoli fortissimo, ma ha segnato tre gol in fuorigioco!"

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, dopo l'amichevole contro il Napoli è intervenuto al microfono di Rete 8: "Non dovevamo avere nessuna indicazione dal punto di vista del risultato visto che giocavamo contro una squadra fortissima. Credo però che ci siano stati tre gol in fuorigioco. Giocavamo contro una squadra che ha un attaccante che in trenta metri te ne prende quaranta, non so se in Serie C ce ne sono tanti così (ride, riferendosi a Osimhen). E' una gara che ci dà lustro".