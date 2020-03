Pres. Pescara: "Tanti influenzati, ma per noi niente tampone! Stop campionati? Giusto"

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli: "In questa settimana abbiamo registrato diverse situazioni influenzali e, a causa del Coronavirus, abbiamo chiesto di fare questi tamponi. E le risposte non sono arrivate. Anzi, sono arrivate delle domande. Noi dobbiamo monitorare il tutto perché i ragazzi sono preoccupati per la salute di tutti. Abbiamo voluto accendere un faro perché purtroppo stiamo vivendo un momento particolare. Oggi secondo me l'importante è stabilire che non ha senso continuare a giocare, per la salute di tutti. Il calcio faccia un passo indietro".