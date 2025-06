Pres. Prov. Trento annuncia: "A Dimaro ogni sera uno spettacolo collegato a film scelti da ADL"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione dei ritiri estivi della SSCNapoli, è intevenuto Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti: "C'è emozione, entusiasmo, passione. Noi come istituzioni ringraziano De Laurentiis. Questo è un ritiro che viaggia da 15 anni, è un record per la Serie A. C'è una relazione che va oltre l'aspetto sportivo. Come istituzioni cerchiamo di mettere a disposizione strutture sportive confacenti alle necessità del Napoli. Abbiamo fatto ulteriori investimenti. L'attenzione va agli sportivi e ai tifosi del Napoli che vengono in Val di Sole. Per loro sarà un'occasione di ritrovo in più organizzando ogni sera uno spettacolo collegato a film con maxischermo che sceglierà anche Adl. Sarà un aspetto in più per i tifosi. Poi ci sarà la serata con la squadra di calcio".

