Pres. Real Casarea: "De Bruyne ci ha scelto personalmente per il figlio"

vedi letture

Luigi Maione, presidente della Real Casarea, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal per parlare del figlio di De Bruyne, Rom, anni 7, che si diverte e segna proprio nella scuola calcio napoletana.

“Il riconoscimento avuto dall’Uefa ci inorgoglisce, il calcio è un’industria lavorativa che va al di la del campo, noi come Real Casarea partecipiamo a tante iniziative provando a fare il nostro massimo portando avanti degli ideali importanti. Kevin De Bruyne è venuto più volte e ci ha scelto personalmente, ha visto gli allenamenti e siamo stati super felici di essere individuati come il percorso sportivo ideale per il figlio. Il bimbo si chiama Rom, ha 7 anni e quindi è ancora piccolo, posso dire che ha una buona base tecnica come ce l’hanno tanti bambini, ha un’intelligenza calcistica importante”.