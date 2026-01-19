Pres. Serie A risponde a Stellini: "Calendario sbagliato? Difficile da fare, niente favori"

Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A, in conferenza stampa ha risposto alle lamentele di Cristian Stellini, vice allenatore del Napoli, sul calendario: "Non so se sia fatto male, ma il calendario è difficilissimo da fare e non vorrei essere mai nei panni di Butti. È difficile che sbagli. Molto spesso, quando si parla di calendario, nessuno si mette nei panni di chi lo deve fare e di tutte le variabili. lo stesso me ne sono reso conto: abbiamo fatto il calendario un mese e mezzo prima del solito, ho cercato di anticipare la programmazione delle partite ma arriva un momento, come questo, in cui è impossibile programmare, non sapendo i risultati delle coppe. Non so se il Napoli ha un calendario non fatto bene, sicuramente tutti si lamentano: quando si lamentano tutti, vuol dire che non ci sono favoritismi nei favori di nessuno".

Nel post-partita di Napoli-Sassuolo, Cristian Stellini a DAZN si era espresso così sul tema: "I calendari sono serrati, tra l'altro credo che il Napoli sia l'unica squadra italiana a giocare nove partite nel mese di gennaio, avendo iniziato il 4 gennaio anziché il 3, e finiamo il 31 gennaio anziché il 1 febbraio. Secondo me il calendario è stato fatto male: non è possibile avere nove partite in 28 giorni dopo aver giocato anche la Supercoppa. A mia memoria non è mai successo".