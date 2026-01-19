Pres. Serie A risponde a Stellini: "Calendario sbagliato? Difficile da fare, niente favori"

Pres. Serie A risponde a Stellini: "Calendario sbagliato? Difficile da fare, niente favori"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:40Le Interviste
di Davide Baratto

Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A, in conferenza stampa ha risposto alle lamentele di Cristian Stellini, vice allenatore del Napoli, sul calendario: "Non so se sia fatto male, ma il calendario è difficilissimo da fare e non vorrei essere mai nei panni di Butti. È difficile che sbagli. Molto spesso, quando si parla di calendario, nessuno si mette nei panni di chi lo deve fare e di tutte le variabili. lo stesso me ne sono reso conto: abbiamo fatto il calendario un mese e mezzo prima del solito, ho cercato di anticipare la programmazione delle partite ma arriva un momento, come questo, in cui è impossibile programmare, non sapendo i risultati delle coppe. Non so se il Napoli ha un calendario non fatto bene, sicuramente tutti si lamentano: quando si lamentano tutti, vuol dire che non ci sono favoritismi nei favori di nessuno".

Nel post-partita di Napoli-Sassuolo, Cristian Stellini a DAZN si era espresso così sul tema: "I calendari sono serrati, tra l'altro credo che il Napoli sia l'unica squadra italiana a giocare nove partite nel mese di gennaio, avendo iniziato il 4 gennaio anziché il 3, e finiamo il 31 gennaio anziché il 1 febbraio. Secondo me il calendario è stato fatto male: non è possibile avere nove partite in 28 giorni dopo aver giocato anche la Supercoppa. A mia memoria non è mai successo".