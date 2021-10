Pres. Torino sui cori contro Koulibaly: "Serve tolleranza zero: certe cose sono da preistoria"

Nel corso della chiacchierata con la stampa a margine del Festival dello Sport a Trento, Urbano Cairo ha parlato anche del tema razzismo, riesploso dopo le offese di Firenze contro Kalidou Koulibaly, difensore senegalese del Napoli. "Non ero in Assemblea di Lega, stavo venendo qua. Se ne è parlato in modo forte, non è una cosa tollerabile a nessun livello. Appartiene alla preistoria, non esiste, si prenderanno delle misure. Non so quali perché non ero presente ma qualcosa di importante verrà fatto. Ci sarà tolleranza zero".