Pres. Uefa: "In Europa vogliamo chi si qualifica sul campo. Protocollo? Le misure della Germania..."

Intervistato dal Corriere dello Sport, il presidente dell'Uefa Aleks Ceferin ha parlato nel dettaglio della situazione italiana. Di seguito alcuni stralci: "Il rischio zero non esiste a nessun livello e in nessun ambiente lavorativo. Ho molta stima dei calciatori della Serie A e dei dirigenti italiani e non credo ad alcun tentativo di boicottaggio. Preoccupato? Come tutti gli altri settori anche noi abbiamo il dovere di ripartire rispettando gli impegni ci siamo assunti. Le competizioni nazionali e quelle europee sono fisiologicamente collegate e noi vogliamo in Europa club che abbiano vinto i campionati e le coppe nazionali, qualificandosi sulla base dei risultati. È l’essenza dello sport, non solo del calcio».

Sulla quarantena di squadra voluta dal Governo italiano: "Rispetto le decisioni delle autorità scientifiche, hanno la grande responsabilità di difendere la salute delle persone. Quel che succede in caso di positività dei calciatori è il passaggio fondamentale per la continuità delle competizioni. Io non ho alcuna competenza in materia, ma vedo che in alcuni Paesi, come la Germania, le soluzioni adottate sono più mirate e funzionali al prosieguo dell’attività, non alla sua improvvisa interruzione".