Pressing, Sabatini: “Napoli primo senza il vantaggio delle coppe perché ha giocato una gara in più!”

vedi letture

Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, nel corso della trasmissione 'Pressing' ha parlato anche del Napoli e del primato in classifica dopo il successo col Monza: "Si parla tanto del fatto che il Napoli non ha le coppe, ma in realtà finora ha giocato una gara in più rispetto alle altre che hanno le coppe perché ne ha fatte 2 in Coppa Italia.

Il Napoli è in testa senza il vantaggio di fare le coppe, è una gran bella squadra poi ADL non dice nulla per scaramanzia, Conte invece dice tutto perché la rosa numericamente forse è inferiore alle altre senza l’Europa ma l’11 titolare è frutto di un grande mercato, dispendioso. E al di là di Neres e Gilmour che aiuteranno, giocano tutti”.