Processo Maradona, Diego jr: "Giustizia per papà, chi ha sbagliato deve pagare"

vedi letture

Diego Armando Maradona jr è intervenuto a Radio Marte per commentare la prima giornata del processo per la morte del papà, scomparso nel novembre del 2020 all'età di 60 anni.

“Da ieri si è aperto un capitolo lungo, complicato e difficile per la nostra famiglia, ed è un momento che affronteremo con la determinazione che ci ha insegnato nostro padre, consapevoli di avergli promesso che avrebbe avuto giustizia. Faremo di tutto affinché mio padre possa riposare in pace. Tutte le persone che hanno contribuito a questa vergogna contiamo che possano pagare per ciò che hanno fatto. E’ l’unica cosa che in questo momento mi sento di dire, per il resto abbiamo grande fiducia nella giustizia argentina.

Chi ha visto quella foto ieri sa ora in che condizioni era mio padre e in che condizioni soprattutto era stato ridotto a causa della negligenza delle persone che lo avrebbero dovuto curare. Siamo convinti, guardando tutte le carte e le prove, che si tratti di un omicidio a tutti gli effetti. Non abbasseremo la guardia, continueremo a fare tutto ciò che è in nostro potere per dare giustizia a mio padre, che non meritava una fine così. Noi figli siamo stati accusati dall'opinione pubblica di aver lasciato solo papà, ma non è vero. Siamo stati, per quello che potevamo, presenti ed attivi anche in competenze che non erano le nostre. Personalmente dopo averlo cercato per trent'anni e averlo ritrovato non riesco ad accettare che qualcuno dica che lo ho abbandonato".