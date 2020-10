Prof. Galli: "E' l'Asl che decide, Napoli bloccato per forza maggiore. Non perderà 3-0 a tavolino"

Massimo Galli, primario del reparto Malattie Infettive del 'Sacco' di Milano, si è espresso sul caso Juventus-Napoli ai microfoni di La7: "La vicenda Juve-Napoli è la morte dello sport. Se una squadra non può arrivare a giocare perché è bloccata da una decisione che comporta addirittura una denuncia penale dei singoli, allora è chiaro che la questione è di forza maggiore e dovrebbe essere chiusa qui. E non si può entrare in trattative rispetto a una decisione della Asl, abbiate pazienza”.