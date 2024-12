Prof. Trombetti: "Con una classifica così corta probabile che lo Scudetto l'assegnino gli arbitri"

vedi letture

Guido Trombetti, rettore emerito della Federico II, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lukaku è fondamentale per il Napoli, ha fatto un goal da grandissimo centravanti. Se arriva a 15 goal in stagione ma cosa vogliono quelli che lo criticano? Non c’è malafede negli arbitri, l’Atalanta non è la Juve e nè l’Inter. Però il rigore che hanno negato al Cagliari è lo stesso che hanno dato all’Udinese.

La probabilità che lo scudetto lo assegnino gli arbitri, con una classifica così corta, è altissima. Se l’Atalanta avesse pareggiato oggi il Napoli sarebbe di nuovo primo. Conte ha un grande problema, se Neres gioca anche a Genova e col Venezia come ha giocato sabato c’è una sola via d’uscita che è quella di far accomodare Politano in panchina. Questa squadra ha un centrocampo qualitativo e l’attacco ha bisogno di qualità, perciò deve giocare Kvaratskhelia”.