Protti non ha dubbi: “Lukaku? Con lui sarei andato a nozze”

Igor Protti, dirigente sportivo ed ex attaccante, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Igor Protti, dirigente sportivo ed ex attaccante, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Sabato ricorderemo Gianluca Vialli a Rimini, in collaborazione col Comune. Sarà una giornata bella per noi che abbiamo conosciuto Gianluca. Per me, quando da ragazzino, mi hanno spostato da centrocampo all'attacco, fu lui il mio riferimento per agonismo, coraggio e voglia di lottare. Aveva tutte le caratteristiche che per un attaccante sono fondamentali al di là dei goal.

Lukaku? E’ uno di quei centravanti con cui sarei andato a nozze perchè mi è sempre piaciuto giocare con attaccanti che mi aprivano gli spazi. Conte sta facendo un lavoro incredibile ed ero convinto che il Napoli avesse fatto bene quest’anno dopo la stagione scorsa. La scelta dell’allenatore è stata perfetta, Conte non ha mai fallito ed ha sempre fatto campionati importantissimi. I meriti di questa stagione sono di Conte che ha voluto un giocatore come Lukaku che conosceva molto bene. La grande qualità di Antonio è che non ha una sola caratteristica di gioco, ma si adatta ai calciatori che ha a disposizione. Il non avere le competizioni europee può essere un vantaggio per una squadra che ha delle ambizioni in campionato. Per me le prossime cinque partite diranno tantissimo della stagione del Napoli”.