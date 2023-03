PSG, Al-Khelaifi liquida la Superlega: "Non è una minaccia, settimana prossima previsti annunci"

"Concentriamoci su noi stessi, sul lavoro di squadra".

Nasser Al Khelaifi, presidente del PSG, in un'intervista rilasciata a Marca si è anche soffermato ancora una volta sul destino della Superlega: "Non dovrei parlarne... Non è una minaccia per noi, dobbiamo essere forti e lasciarci l'ego alle spalle, così come le questioni di denaro e potere. Sviluppiamo i club, rendiamoli migliori. Concentriamoci su noi stessi, sul lavoro di squadra. La settimana prossima ci saranno annunci a riguardo, vedrete che ci saranno delle novità nel mondo del calcio".