Podcast “Psg-Bayern deve essere un esempio per il calcio italiano", il podcast di Gianluca Di Marzio

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"Ebbene sì, io c'ero ieri sera al Parco dei Principi e questa mattina vorrei non bere alcun caffè per poter rimanere in un sogno che è quello di aver visto una delle partite più incredibili, penso, della storia della Champions League, sicuramente, se non del calcio. Paris Saint Germain 5, Bayern 4, poteva finire anche 8 a 7, 8 a 8, 8 a 9, è stata una partita incredibile a vederla in televisione e vi assicuro anche dal vivo, ad un certo punto sembrava che lo stadio tremasse e sembrava che i giocatori volassero, i giocatori che andavano a 2000, una velocità incredibile, azioni su azioni, spettacolo puro, due squadre che hanno memorizzato quelli che sono stati gli input dei due allenatori e hanno giocato una partita apertissima, senza pensare minimamente a speculare il Paris Saint Germain sul 5 a 2, a mollare il Bayern sul 2 a 5, ad aspettare l'avversario in determinati momenti della partita".

Inizia così la riflessione odierna di Gianluca Di Marzio all'interno di "Caffè Di Marzio" - il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com.

"Un messaggio - prosegue Di Marzio -, un manifesto del calcio moderno che Luis Enrique e Kompany hanno voluto dedicare un po' a tutti quelli che sono oggi alla ricerca del calcio del futuro, del calcio 3.0 e noi come italiani siamo sicuramente alla ricerca di un qualcosa di diverso, sicuramente non so quanto tempo ci vorrà per vedere una squadra italiana giocare in questo modo, ma deve essere un punto d'arrivo questo, deve essere un esempio per cercare di cambiare, di migliorare, di provare ad attaccare e assegnare sempre un gol in più dell'avversario, a vivere di movimenti e di principi e non soltanto di posizioni e di attese".