PSG, Navas resta solo il vice-Donnarumma! Galtier: "Non sono il tipo da alternanza"

Christophe Galtier, tecnico del Paris Saint-Germain, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Brest

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Christophe Galtier, tecnico del Paris Saint-Germain, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Brest e ha fatto chiarezza sulla situazione di Keylor Navas e Gianluigi Donnarumma: "Non ci sarà alcun turnover, non sono quel tipo di allenatore. Donnarumma è giovane e spesso lo dimentichiamo. Ha sbagliato un'uscita ma ha fatto due parate decisive (con la Juve). Ne abbiamo parlato; ha fisico, tecnica, non voglio che un errore condizioni i giudizi".