Puteolana, l'allenatore: "Nel test congiunto mi ha impressionato un aspetto di chi gioca meno"

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Salvatore Marra, tecnico della Puteolana: “Il campionato italiano è bellissimo perché sono aperte tutte le vie. Da napoletano spero che vinca il Napoli lo scudetto, ma quella di stasera è una gara importante e difficile e spero che la tensione non faccia brutti scherzi. Conte è uno che queste esperienze le ha vissute e spero faccia le scelte giuste, oltre alle giuste letture. Spesso in 10 minuti di partita si giocano 6 partite e noi allenatori dobbiamo essere bravi e fortunati nel saperle leggere. La sconfitta dell’Atalanta di ieri poi ha lasciato le strade aperte un pò per tutti.

Quando abbiamo fatto l’allenamento congiunto col Napoli, mi ha impressionato la mentalità dei giocatori che giocano poco. Mi è piaciuto moltissimo il modo di allenarsi di Mazzocchi, aveva sempre le parole giuste per i compagni, lui è uno che sgombra tante dicerie perché non conosco il ragazzo, ma io guardo i particolari e lui è mentalizzato a fare ciò che chiede l’allenatore. Anche Simeone si allena a tremila, nessun calciatore del Napoli ha mai abbassato la guardia. Contro di noi, Neres ha giocato a destra ed è uno indecifrabile perché non capisci mai quello che vuole fare. Conte lo utilizza sia a destra che a sinistra ed è proprio questa imprevedibilità la sua forza.

Conte da giocatore e da allenatore è stato in squadre importanti. Credo però, non abbia mai trovato l’affetto che sta ricevendo dai napoletani. L’affetto e la stima sono cose uniche e che ti restano dentro ecco perché un allenatore ci pensa bene prima di lasciare Napoli. Anche perché, Conte è al centro del progetto e in azzurro può costruire un futuro roseo.

Nel girone G di serie D, credo che per il primato, il Guidonia sia la candidata maggiore. Da campano spero che possa vincerlo la Gelbison”.