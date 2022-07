Qual è il nome ideale per sostituire de Ligt? Brambati non ha dubbi: “Koulibaly!”

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.



Quale il nome ideale per sostituire De Ligt?

"Koulibaly. Bremer è ancora indietro per una grande squadra, potrebbe fare fatica. Il Torino poi gioca in un certo modo. La Juve gioca in modo diverso, quindi vedo meglio Koulibaly. E poi c'è da sostituire anche Chiellini, che ha lasciato comunque un vuoto nello spogliatoio, anche dal punto di vista tecnico".