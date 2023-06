Qual è la cifra irrinunciabile per Osimhen? Alvino svela quanto serve per far barcollare ADL

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato a Kiss Kiss Napoli

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato a Kiss Kiss Napoli: "Per Osimhen qual è la cifra irrinunciabile per ADL? De Laurentiis non lo vuole vendere e la cifra monstre di cui si parla è di 150mln di euro ma è un modo per ritenerlo incedibile perché consideriamo anche l’ingaggio lordo per 5 anni e quindi servirebbe davvero una società folle per cifre di questo tipo e che non vedo in questo momento in giro. Non è come avere la clausola, qui fissi tu una soglia altissima".