Qualcuno rinnova tra quelli in scadenza? Spalletti: "Il futuro si gioca anche nel presente"

Quanto senti tuo il progetto Napoli con giocatori e piazza? Si ragiona col gruppo per un discorso più ampio dei contratti in scadenza? Tra le varie domande poste a Luciano Spalletti in conferenza stampa, alla vigilia di Venezia-Napoli, c'è anche quella sul futuro dei tanti giocatori in scadenza (Ospina, Mertens, Ghoulam, Malcuit). Il tecnico di Certaldo risponde così: "E' un discorso che va troppo avanti, c'è una partita, abbiamo da finire contro avversari fortissimi, abbiamo dei doveri, dobbiamo far bene adesso, il futuro poi si gioca anche nel presente, nel continuo presente, quel discorso verrà fatto dopo aver vinto altrettante partite".