Quale sarà il futuro di Galtier? Il presidente del Lille non si sbilancia: "Parleremo a breve"

A Lille si continua a festeggiare per la clamorosa vittoria della Ligue 1, ma a tenere banco è il futuro di mister Galtier, che piace anche al Napoli. Il presidente Olivier Létang ne ha parlato a RMC Sport. “Vogliamo celebrare questo momento e viverlo appieno. Facciamo questo lavoro per vivere emozioni come questa. Christophe l'ha detto, parliamo molto; parleremo in seguito dei singoli casi. La nostra collaborazione è molto buona, sono molto felice di averlo al nostro fianco. È un allenatore professionale e meraviglioso".