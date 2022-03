Quando Maradona disse no a Putin, l’amico-manager racconta il retroscena a Kiss Kiss

"Maglie speciali Maradona firmate e date in beneficenza? Bella e intelligente iniziativa di Aurelio De Laurentiis".

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

Stefano Ceci, amico ed ex manager di Diego Armando Maradona, è intervenuto a 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Speriamo che domani sia la partita perfetta come è stata con la Lazio all’inaugurazione della statua di Diego. Speriamo davvero che Diego ci illumini da lassù come faceva in campo. I meriti andranno sicuramente ai giocatori del Napoli, che saranno caricati dal pubblico.

Maglie speciali Maradona firmate e date in beneficenza? Bella e intelligente iniziativa di Aurelio De Laurentiis, in questo modo ancora una volta nel nome di Maradona si aiuterà chi avrà bisogno. Maradona è stata la bandiera di Napoli ma anche del popolo, sarebbe stato il primo a scendere in campo in aiuto di queste persone che soffrono per la guerra.

Rapporti tra Maradona e Putin? Racconto un aneddoto. Eravamo stati contattati per andare da Putin all’inizio e alla chiusura del Mondiale. Alla fine della manifestazione vennero dei delegati ad invitare Diego, che prima disse di sì ma poi, siccome era troppo presto, disse: ‘O di pomeriggio o niente, non mi alzo neanche per mia madre a quest’ora!’. E quindi alla fine l’incontro non si fece più”.