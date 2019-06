Quando Sarri in conferenza disse: "Sulla Juve ho lo stesso retro-pensiero dei napoletani..."

Nel giorno dell'ufficialità del passaggio alla Juventus, sui social non vengono risparmiati attacchi a Maurizio Sarri, da sempre contro il potere ed i condizionamenti bianconeri. Tante le sue frasi che circolano, come quella in conferenza stampa del 25 settembre 2015, alla vigilia della gara proprio con la Vecchia Signora fu interrogato anche sui condizionamenti: "Sulla Juve la penso come i tifosi, ho il loro stesso retro-pensiero ma non fatemi entrare nei dettagli".