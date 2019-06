RadioRai, Repice: "Nell'affare-Manolas ADL ha fatto la figura del leone"

Il Napoli è ad un passo da Kostas Manolas dopo aver trovato l'accordo definitivo anche con la Roma. Di questa trattativa ha parlato Francesco Repice, voce storica di RadioRai, intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "De Laurentiis ha imposto le sue condizioni alla Roma, ha fatto la figura del leone nel doppio affare Manolas-Diawara. Mi sembra un segnale molto importante. Ancelotti vuole la squadra, senza stravolgimenti, senza follie sul mercato. Vuole arrivarci per gradi, confermando in primis il secondo posto e i vantaggi finanziari della Champions League. La coppia difensiva Manolas-Koulibaly in pochi possono vantarla in Europa".