Raffaella Fico: "Tifo Napoli e non lo tradirei mai. Balotelli in azzurro? Mai dire mai"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuta Raffaella Fico, showgirl napoletana ed ex compagna di Mario Balotelli: "Balotelli al Napoli? Non devono chiederlo a me, sono cose societarie! Le persone hanno sempre modo di potersi riscattare. Non credo ma mai dire mai. Tifosa del Monza? No, il mio cuore è azzurro, non tradirei mai la mia squadra. Momento del Napoli? Sono fiduciosa, la squadra si è risollevata. E' stata sfortunata a causa degli infortuni ma c'è la possibilità di recuperare, spero che ci possano sorprendere.

Pro Gattuso o contro? Non mi colloco ma i tifosi del Napoli sono esigenti. Noi siamo molto calorosi, seguiamo il tifo in un altro modo. Gattuso ha avuto un suo periodo non brillante, anche a causa dei problemi di salute. Lo terrei? Io darei sempre una seconda chance alle persone, alla fine lavora bene. Sarri? Lo conosciamo bene, un terreno già coltivato".