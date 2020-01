Rai, Antinelli: "Il cambio di ruolo non sta giovando a Di Lorenzo in ottica Nazionale"

Alessandro Antinelli, giornalista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "E' presto per dire se il Napoli è fuori dal tunnel, ma si sta cominciando a vedere qualcosa di buono anche dal punto di vista del gioco. Di Lorenzo in Nazionale? Nel ruolo di esterno destro è un giocatore che a Mancini piace e se fosse rimasto sempre esterno destro non ci sarebbero stati dubbi. Ma il suo passaggio al centro non ha giovato a Di Lorenzo. Adesso, tornando nel suo ruolo, è uno che se la gioca visto che Florenzi sta andando così così".