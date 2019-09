Rai, Cappella esalta Lozano: "Permette a tutto il reparto di fare il salto di qualità"

Fabrizio Cappella, giornalista Rai, è intervenuto nel corso di Ultim'ora su Kiss Kiss Napoli: "La cosa che mi è piaciuto più della partita è stata la vittoria. Sullo 0-0 ho temuto potesse arrivare qualche colpo dei top player del Liverpool, effettivamente il Napoli per settanta minuti ha giocato alla pari con i campioni del mondo. Poi per come è andata c'è solo da festeggiare.



Vittoria senza subire gol? Vincere senza aver subito gol è molto importante. Con il 2-0 ci sono una serie di elementi che fanno passare un giorno dopo sereno e rilassato. Credo che questa vittoria resti dentro al gruppo a lungo. Queste belle prestazioni aiutano per tutto il resto della stagione.



Lozano? Ieri non è stato fatto quello che si poteva per metterlo nelle migliori condizioni. E' un giocatore che ha qualità, troverà anche dei difensori umani. Credo che sia un elemento che faccia fare il salto di qualità all'intero attacco del Napoli".