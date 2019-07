Rai, Cappella: "Grande ovazione per Mertens e Milik, domani arrivano altri due big attesissimi"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Fabrizio Cappella, giornalista Rai inviato per Dimaro: “C’è stata un’ovazione per Mertens e Milik, domani arriveranno Insigne e Manolas, altri due azzurri attesissimi. Il Napoli sta lavorando in maniera molto intensa, certo ci sono tanti giovani e pochi titolari, ma questo ritiro farà parte del bagaglio di esperienza di questi futuri campioni. Di Lorenzo è un ottimo acquisto, può partire anche da titolare, ma c’è Hysaj in esubero su quella fascia”.