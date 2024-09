Rai, Coppola: "McTominay di livello internazionale. Rafa Marin non è uno sprovveduto"

Gianfranco Coppola, giornalista RAI, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “McTominay è di levatura internazionale, un grande acquisto, a volte bastano pochi movimenti per capire l’importanza di un atleta. Risulterà molto utile in questa stagione, è un autentico trattore a centrocampo, ma con degli ottimi piedi. Domani si prevede una formula col doppio play con Gilmour e Lobotka e questo mi incuriosisce molto. La Coppa Italia è un’occasione per provare degli schemi nuovi.

Turn over? Ormai coi cinque cambi vuol dire potersi correggere ampiamente, cambiare 7/11 non è più una rivoluzione. Il Napoli non deve snobbare la Coppa Italia che è una competizione molto importante. Buongiorno? Anche a Torino si vedeva che avesse una qualità superiore alla media, è lui che detta i movimenti alla linea dei difensori e ciò denota una grande personalità.

Rafa Marin? Non lo conoscevo, ma dalla provenienza e dalle presenze accumulate di certo non è uno sprovveduto. La difesa è uno dei crucci di Conte, il non prenderle rimane il suo diktat principale. Obiettivi di stagione del Napoli? Non vedo squadre di satanassi tra le candidate allo scudetto, anche l’Inter ha una crisi di appagamento che può capitare dopo la vittoria dello scudetto. Solo la Juventus non ha mai avuto momenti di appagamento negli anni passati”.