L'idea a sorpresa di Conte che stuzzica i tifosi: coppia inedita col Palermo?

Per tutti è la sua alternativa, in realtà nelle idee di Conte, uno come Billy Gilmour, arrivato l'ultimo giorno di mercato, può anche giocare accanto a Lobotka e non essere solo il suo naturale sostituto. A pensarlo è lo stesso tecnico azzurro che domani contro il Palermo potrebbe puntare su una coppia di mediani inedita nel 4-2-3-1 che ha in mente di schierare in Coppa Italia con tanti cambi rispetto alla formazione titolare.

Gilmour più Lobotka, dunque, e non al posto di Lobo. Un'intuizione tattica che stuzzica i tifosi, incuriositi dalla loro prestazione. Una possibilità concreta. Due giocatori simili che recuperano palla e la smistano con velocità e qualità lanciando i velocisti dietro la punta.