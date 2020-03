Rai, Lauro: "Euro 2020 da spostare all'autunno, così la Lega potrà riorganizzare la A"

Franco Lauro, giornalista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla situazione attuale legata al calcio nel suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "L'idea è quella di spostare gli Europei non più all'anno successivo, possibilmente prima, ossia nella finestra novembre-dicembre, sul modello del Mondiale in Qatar del 2022. Questo andrò deciso in concerto con tutte le Federazioni. L'Italia dovrebbe e potrebbe riorganizzare la stagione provando a portare al termine il campionato entro la fine di giugno, ricominciando a inizio maggio, per poi ripartire a settembre e fermarsi in occasione della pausa per l'Europeo".