Rai, Paganini sulla suggestione Ibra-Napoli: "Raiola può avere un ruolo importante"

Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, commentando la suggestione Ibrahimovic in casa Napoli: "Ibra? E' un lungo inseguimento quello tra Ibra, De Laurentiis ed il Napoli. Quello che è certo è che lo svedese ha il contratto in scadenza, ha manifestato la sua volontà di tornare in Italia. Raiola? Può essere importante, abbiamo visto il suo intervento nei rapporti tra Ancelotti ed Insigne, svolge un ruolo da mediatore importante, oltre all'affare Lozano che è stato portato avanti in estate. C'è la volontà da parte di Ibra di tornare in Italia da protagonista, si è mossa anche la Fiorentina che è interessata oltre a Napoli ed Inter".