Rai, Varriale: "Discorso Gattuso come quello di Al Pacino! Napoli ha meritato la vittoria"

Enrico Varriale, vice direttore Rai, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal per commentare la finale di Coppa Italia: "Alla luce di quello che si è visto in campo ha vinto la squadra che meritava di più sia nei novanta minuti che, ovviamente, ai rigori. Questa è la vittoria di Gattuso. Il discorso di Gattuso mi ha ricordato quello di Al Pacino in 'Maledetta domenica', lì s'è vista tutta l'umanità di un allenatore che ha saputo ricompattare un gruppo. Bellissime anche le lacrime di Callejon, anche questa è una storia da raccontare, così come Agnelli che, sportivo, premia i calciatori del Napoli".