Rai, Venerato: "Il Napoli aspetterà Icardi, ma se passa tempo tutto su Llorente"

Ciro Venerato, esperto di mercato Rai Sport, si è soffermato sulle manovre in entrata per l'attacco del Napoli ai microfoni di Radio Sportiva: "Il Napoli aspetterà Icardi. Nei prossimi giorni l'argentino riuscirà a capire se la Juventus potrà prenderlo o no, senza però attendere in eterno. Se sfumasse l'attaccante dell'Inter, sul quale c'è anche la Roma gli azzurri andrebbero su Llorente. Lozano? Il Napoli spera non solo di annunciarlo all'inizio della prossima settimana, ma anche di fargli sostenere le visite mediche. Campana? Non mi arrivano segnali incoraggianti dal Napoli".