Rai, Venerato: "Napoli è una trattoria, ha bisogno di artigiani e non di gestori di lusso!"

Nel Microfono Aperto per rispondere alle domande degli ascoltatori di Radio Sportiva è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai Sport: "Il Napoli è una trattoria non un ristorante a 5 stelle, non ha alle spalle un colosso ma un grande presidente - al di là di uscite dialettiche censurabili - che fa quello che può. In panchina ha bisogno di artigiani, come Gattuso, non di gestori di lusso".