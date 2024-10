Rambaudi avvisa: “Il Napoli non può lottare per lo scudetto giocando sempre così”

L'ex calciatore Roberto Rambaudi è intervenuto nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero

L'ex calciatore Roberto Rambaudi è intervenuto nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “Il Napoli fino a questo momento ha incontrato tutte le piccole, quindi io direi di non esaltarsi tanto di questi risultati. La Juve? Noiosissima da guardare. Secondo me il Napoli ha grandi margini di miglioramento sotto il profilo dello stare in campo, nel giocare a calcio, perché con le grandi squadre si dovrà fare una prestazione superiore.

Una qualità che ha scoperto Conte di questa squadra, che l’anno scorso non aveva, è quella di avere attributi, di procurarsi un episodio. Una caratteristica che proprio non aveva. Può essere questa la qualità del Napoli. Io mi aspetto di vedere delle prestazioni diverse del Napoli con le grandi squadre. Brutto gioco? Io non dico che vincere così sia sbagliato. Va bene anche questo, ma mi aspetto prestazioni importanti con le squadre importanti perché il Napoli ha le qualità per fare prestazioni importanti. Secondo me ha grandi margini di miglioramento, giocando sempre così e non migliorando non si può lottare per lo Scudetto”.