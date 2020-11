Rambaudi: "Col Sassuolo mancato Insigne, in attacco ci si affida alle individualità"

Roberto Rambaudi, nel corso de Il Bello del Calcio in onda su Canale 21, nel commentare la sconfitta azzurra di ieri contro il Sassuolo ha anche evidenziato gli aspetti in cui il Napoli è mancato dal punto di vista del gioco: “Gattuso ha impostato la squadra focalizzandosi soprattutto sulla fase difensiva, ma col Sassuolo mancava un giocatore come Insigne. Il Sassuolo ha messo il Napoli in difficoltà in alcune zone del campo, ad esempio sulle corsie esterne. Quando la palla era degli azzurri, non c’era una pressione asfissiante nei confronti degli emiliani. Il Napoli ha al momento una delle migliori difese e il merito è anche di Gattuso, in attacco invece ci si affida tanto sulle individualità di Insigne, Politano e Osimhen. Col Sassuolo è mancata la qualità e la quantità dei due centrocampisti, portavano troppo palla. Osimhen è il secondo giocatore in A che tira di più e proprio per questo la prima giocata deve essere per la punta, è una cosa che adesso non vedo fare al Napoli”.