Rambaudi: "Col Verona ho rivisto il Napoli di Spalletti! Kvara? Mi piace Ndoye..."

Roberto Rambaudi, presente in studio durante la puntata de 'Il Bello del Calcio' su Televomero, ha parlato delle ultime vicende legate al mercato del Napoli e della partita vinta dagli azzurri contro il Verona:

"Confronto tra il Napoli di Spalletti e di Conte? Credo che quando c'è la mano di un allenatore, si veda subito. Una prima fase riguarda il controllo, che l'allenatore ha sulla squadra e che i giocatori hanno avuto sugli avversari durante le partite. Gli azzurri sono andati in difficoltà solo con l'Atalanta e in poche altre situazioni. Ora sta venendo fuori la conoscenza di calcio a 360° dell'allenatore e vedendo la gara con il Verona ho fatto un paragone con la squadra di Spalletti per quanto riguarda la costruzione del gioco. Si sono viste situazioni di campo dove i due terzini hanno stretto verso il centro e giocato in parallelo con i due centrali difensivi, una palla a muro come faceva il Napoli di Spalletti. Lukaku in attacco fa il ruolo di play e ripulisce palloni, si sono viste anche fantastiche giocate nello stretto.

Addio Kvara? In questo momento si stanno dicendo tante cose sul georgiano, io credo che vista la dinamica della situazione debba andar via. Ci sono troppi interessi esterni attorno a lui: i procuratori, le società...Quello che va detto è che lo scorso anno, nonostante l'annata pessima della squadra, lui è stato tra i più decisivi e ha segnato più gol degli altri. È un calciatore di cui si sentirà l'assenza, ma ormai doveva partire e ne guadagnano economicamente sia lui che il Napoli. Ora bisogna operare sul mercato per prendere un giocatore funzionale per Antonio Conte, come lo sarà Billing che sarà importante per servire in profondità Lukaku.

Erede di Kvara? Io penso serva un elemento che sia subito pronto, se vuoi puntare all'obiettivo Scudetto. A me personalmente piace Ndoye del Bologna. Atalanta? Ha uno spartito preciso che migliora tutto il collettivo, ma presi singolarmente molti dei suoi interpreti sono normali. Mi sembra essere una squadra che sta male, l'ho vista recentemente a Roma contro la Lazio e andava a ritmi molto bassi. A Bergamo vedo meglio il Napoli".