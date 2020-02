Rambaudi smentisce Fedele: "Gattuso non ha bocciato il 4-3-3, Elmas era nel tridente!"

Nel corso del Bello del calcio su Canale 21, l'ex giocatore Roberto Rambaudi ha replicato a Fedele: "Il Napoli alterna partite buone ad altre meno buone, non mi è piaciuto molto, ma Gattuso ora cerca compattezza per poi risolverle con i giocatori davanti. Il risultato è quello che conta adesso, non importa come. Non è vero che Gattuso ha rinunciato al 4-3-3 o che ha bocciato il 4-3-3, contano le interpretazioni. Elmas è stato uno dei migliori, pur avendo giocato nel tridente, poi è chiaro che il titolare è sempre Insigne".