Podcast Rampulla: “Batosta inaspettata, ma può servire a Conte per capire alcune dinamiche”

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex portiere Michelangelo Rampulla.

Un pensiero sul ko con il Real Madrid della Juventus?

"E' stata una partita combattuta, la Juve ha avuto le sue occasioni, poteva portare a casa un risultato più che positivo. Poi ci sta che il Real abbia le sue occasioni, faccia la partita. La Juve ha fatto una buona figura al Bernabeu, avesse osato qualcosa di più...ma ripeto, meritava più del pari. E' vero, Vlahovic dopo 60 metri non era semplice arrivasse lucido davanti alla porta, ma comunque ha avuto occasioni importanti".

Juventus, quali le cause di questo calo?

"Manca un regista a centrocampo, perché l'equilibrio nasce da quel reparto. Se non hai quel giocatore che ti fa girare la squadra è difficile. Certo, è una questione non di reparto poi la difesa ma di squadra. Manca qualcosa in mezzo al campo di sostanzioso che possa registrare la squadra. E poi Vlahovic. Devi scegliere un attaccante e andare avanti con quello. Vlahovic in queste condizioni ti può rendere meglio degli altri".

Cosa aggiunge?

"Allegri lo abbiamo visto, ha vinto una Coppa Italia in una stagione difficile, che è riuscito a gestire. E' uno di carattere, che sa cosa vuol dire stare in certi posti. A Tudor va dato del tempo in più".

Come commenta la batosta del Napoli?

"Inaspettata, perché è una squadra molto solida. E' un brutto colpo che però può servire a Conte per capire alcune dinamiche del gruppo".