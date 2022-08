Ranieri: "Napoli con le romane alle spalle di Milan, Inter e Juve nella corsa al titolo"

TuttoNapoli.net

"La Roma è molto quadrata e diventa splendida quando gioca in velocità con i Fab Four. La sfida con la Juventus ci aprirà gli occhi, anche se la Roma non deve commettere l'errore di sottovalutare la Cremonese". Così Claudio Ranieri, intervistato da Il Messaggero.

L'allenatore romano parla anche della Lazio: "Io alla Lazio credo perché Lotito non ha mai speso tanto come quest'estate. Non si è capito molto contro il Bologna fino a quando c'è stata l'inferiorità numerica, ma dieci contro dieci, la squadra di Sarri ha mostrato le sue qualità. Lazio, Roma e Napoli sono alle spalle del trio Milan, Inter e Juventus, pronti ad inserirsi nella lotta per il titolo".