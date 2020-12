Ranieri svela: "Al 1° anno al Napoli io e Ferrara provammo a far tornare Maradona, ma aveva già deciso..."

Intervistato dai canali ufficiali della Samp alla vigilia della gara di Napoli, mister Claudio Ranieri ha commentato anche la recente intitolazione dello stadio azzurro a Diego Armando Maradona: "Credo sia una cosa molto bella che il Comune, il Sindaco, l'opinione pubblica e tutti quanti abbiano deciso di dedicare lo stadio San Paolo a Diego Armando Maradona. Oltre a esser stato un campione stupendo a livello mondiale, Diego è stato un po' l'anima di Napoli. Ha dato vita a tutto un popolo, per cui credo che sia molto bello questo".

Che ricordo ha personalmente del Diez? "Il primo anno che andai a Napoli provammo con Ciro Ferrara a convincerlo a tornare. Parlammo due volte quando stavamo in ritiro, ma lui aveva deciso di non tornare più. Mi dispiacque molto perché sarebbe stato molto bello allenare un giocatore come lui".