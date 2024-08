Raspadori a Sky: “Problema di testa, dobbiamo avere la forza di resettare. Zero alibi”

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il ko per 3-0 contro il Verona: "Al primo episodio negativo ci siamo sciolti. Dobbiamo mentalmente resettare, dobbiamo avere la forza di fare questo. Non riusciamo a reagire agli episodi negativi, dobbiamo lavorare su questo perché quello che un secondo tempo come quello di oggi sia inaccettabile".

E’ solo una questione di testa? “Di testa dobbiamo riuscirci a toglierci il passato e riuscire ad entrare in campo in maniera differente perché nel primo tempo abbiamo fatto abbastanza bene. Non possiamo fare un passo indietro dopo solo un episodio negativo".

Il mercato può condizionare? "Ognuno di noi deve pensare a sé stesso e non pensare ad altro. Non dobbiamo avere alibi, nessuno di noi può pensare che qualcosa esterno ci può far fare una partita come quella di oggi”.