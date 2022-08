Raspadori al Napoli, Dionisi: "Ad oggi sono tutti ancora al Sassuolo, ma tutto è superabile"

Nell'intervista alla Gazzetta dello Sport, il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato anche dell'attacco neroverde

Nell'intervista alla Gazzetta dello Sport, il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato anche dell'attacco neroverde in vista della prima contro la Juventus, con evidente riferimento alla trattativa che potrebbe portare Giacomo Raspadori al Napoli: "Ci sono ancora tutti, no? Sarebbe meglio che il mercato chiudesse prima dell'inizio del campionato, ma noi allenatori dobbiamo prendere i pro e i contro di questo lavoro. Tutto è superabile, la cosa più importante è non creare alibi all'interno del gruppo".