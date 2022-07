Raspadori al Napoli? Savoldi: "Condivido la scelta, ma solo se l'idea è cambiare modulo"

Giacomo Raspadori piace a tutti gli abitanti del pianeta Napoli, compreso Beppe Savoldi, uno che di attaccanti se ne intende.

Giacomo Raspadori piace a tutti gli abitanti del pianeta Napoli, compreso Beppe Savoldi, uno che di attaccanti se ne intende. "Se l'idea è cambiare modulo, e dunque passare dal 4-3-3 al 4-2-3-1, allora condivido pienamente la scelta: Raspadori è un giovane di qualità con grandi prospettive - sottolinea Savoldi al Corriere dello Sport - .Il miglior centravanti italiano, in questo momento, è Immobile. Belotti, ahilui, è stato frenato da numerosi problemi fisici e ciò significa che potenzialmente parliamo dell'attaccante del futuro".

Anche perché nasce centravanti, gioca in appoggio alla punta e sa fare anche l'esterno. Ed è ambidestro.

"Beh, ma se arrivasse per fare il vice Osimhen, uno dei migliori centravanti in circolazione, allora sarebbe sprecato. Non può venire per fare la riserva, ecco perché parlo di cambio di modulo: alle spalle di Osimhen, diciamo alla Mertens. È svelto, rapido, si muove benissimo nei pressi dell'area: ha davvero grandi potenzialità".