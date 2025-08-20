Raspadori: "L'Atletico un sogno, è incredibile! Concorrenza? Mi piace, posso migliorare"
Giacomo Raspadori, ex attaccante del Napoli, è stato presentato in conferenza stampa dall'Atletico Madrid. Le sue parole riportate da As: "Essere qui per me è un sogno. L'immagine dell'Atletico in Italia è incredibile. Sono orgoglioso di questa tappa. Venire qui è stata una decisione semplice e istintiva. È un grande club. Dall'esterno si percepisce molta passione. L'ho sempre vista in modo molto positivo. Colgo questa opportunità perché sono molto ambizioso, così come lo è il club.
Concorrenza? Avere così tanti giocatori forti nello stesso ruolo ti fa capire che devi fare sempre di più, migliorare e guadagnarti la tua posizione ogni giorno. Per il mio carattere, è una cosa positiva perché voglio migliorare sempre.
Simeone? Quando abbiamo parlato per la prima volta, mi ha dimostrato quanto crede in me come giocatore e ha capito le mie caratteristiche e come sfruttarle in campo. Ha dimostrato di volere un giocatore come me".
