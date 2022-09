Raspadori meglio con una punta accanto? Spalletti: "Sa fare tutto, abbiamo speso soldi per questo"

Domande poste a Luciano Spalletti in conferenza stampa oggi alla vigilia del match col Torino. Questa la risposta dell'allenatore azzurro

Anche vedendo la nazionale o il Napoli quando entra Simeone, Raspadori trae beneficio da un'altra punta vicina? Da solo fa più fatica? Domande poste a Luciano Spalletti in conferenza stampa oggi alla vigilia del match col Torino. Questa la risposta dell'allenatore azzurro: "Secondo me no, nel senso non ha più vantaggio con una punta, dipende dal tipo di partita che viene fuori. Se ti pressano forte e non riusciamo a costruire in maniera qualitativa, allora è come dice lei, bisogna buttarla addosso e lui non ha la fisicità di Osimhen e Simeone, ma se iniziamo l'azione allora non conta il compagno di reparto perché sa fare tutto e lo abbiamo preso per quello, spendendo dei soldini... non ci potevamo permettere di fare un acquisto così importante per crearci dei blocchi o situazioni imbarazzanti. Jack è uno forte, ha muscolo, calcia bene, sente la porta, ha personalità, è un ragazzo che vuole migliorare e non si fermerà certo alle prime soddisfazione, è un ambizioso come noi, per una squadra giovane ma con l'intenzione di diventare campioncini ed è fondamentale e la società è stata brava"