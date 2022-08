Raspadori-Napoli, Braglia a sorpresa: “Non è la società per lui, sarebbe ideale al Milan”

L’ex portiere Simone Braglia ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb nel corso di Maracanà.



Sassuolo, Raspadori vicino al Napoli. Può ripercorrere le orme di Insigne?

"A mio modo di vedere, il Napoli non è la società ideale per lui. In un contesto che non è collaudato, in cui inserirsi diventa importante per uno come lui, il contesto ideale sarebbe stato il Milan. Lì c'è già qualcosa che va".