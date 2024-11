Raspadori sul fratello Enrico: "Era più forte di me, è merito suo se ho realizzato il mio sogno"

Giacomo Raspadori, in una lunga intervista concessa a Vivo Azzurro TV, ha raccontato alcune tappe della sua giovane carriera, parlando anche di suoo fratello Enrico: "Per me Enrico era più forte, era il fratello grande - ha raccontato con il sorriso Giacomo -. Cercavo di imitarlo e mi ha portato a spingermi oltre. Ho realizzato anche il suo sogno perché anche lui aveva questa forte passione.

Mi riconosce sempre una differenza mentale rispetto a lui nell’essere determinato, ma tanta di questa mia volontà deriva dal fatto che ho avuto lui come esempio, come spinta ad essere il meglio possibile".