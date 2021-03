Rastelli: "Il Napoli non ha pressato ed ha atteso basso per scelta di Gattuso"

Nel corso di Canale 21, il tecnico Massimo Rastelli ha commentato la prova del Napoli e l'accusa di un calcio molto difensivo: "Il Sassuolo palleggia bene, sa cosa deve fare, aspetta che tu vai a pressare per trovare le linee alle spalle ed attaccarti la linea difensiva. Il Napoli ha atteso a metà campo per ripartire, se tu vuoi essere più alto e pressare devi accettare l'uno contro uno dietro. Il tecnico conosce i suoi giocatori, forse non sono brillanti e Gattuso non ha voluto rischiare e perciò ha giocato molto basso. Il Sassuolo invece veniva altissimo ed il Napoli non usciva".