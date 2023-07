Ravezzani: “Operazioni come Kvara e Osimhen non si fanno sempre, serve anche fortuna”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Fabio Ravezzani, direttore TeleLombardia

"Lukaku è la storia emblematica di come non ci si debba fidare di questi calciatori. Già una volta lo stesso ha fatto questo doppio salto mortale, dicendo di volere solo l'Inter ed è andato al Chelsea, quindi da un lato la colpa è nostra – anche di noi giornalisti – che crediamo ancora a queste storie. Quando parlavo con Ausilio, straordinario professionista, mi diceva che Lukaku ha un'intelligenza incredibile e questa volta ha battuto tutti i record, c'è un limite all'indecenza (ride, ndr). Però, insomma, non darei per fatto il trasferimento. Una mia fonte mi ha detto di andare 'cauto', la stessa che mi disse di andare cauto con Dybala all'Inter lo scorso anno. Cuadrado all'Inter? A livello di etica sportiva è rivedibile, per utilizzare un eufemismo. Non è così sbagliato, in fondo è di esperienza e di qualità.

Gap aumentato tra il Napoli e le altre? Bisogna capire cosa succederà con Garcia. È un dato di fatto che le principali concorrenti si siano indebolite. La verità è che nel calcio ci sono le mode, adesso va di moda il Napoli e pensano sia semplice trovare campioni per 20 milioni di euro. Attacco Premier e mondo arabo? Da un lato è un male, dall’altro è un bene. Siamo indebitatissimi, alcuni club hanno fatto contratti pluriennali a giocatori trentenni da buttare via, chi glieli dava 18 milioni all’Inter per Brozovic?

Depistaggio di De Laurentiis? Come tifoso napoletano sono scettico. Penso che lui non abbia solo fortuna, ma intuito e nel calcio anche i più bravi sbagliano. Operazioni fantastiche come Kvara e Osimhen non le fai tutti gli anni, quindi non basta essere bravi, ma avere anche un po’ di fortuna.

Operazione Meluso? Affascinante. Dimostra ancor di più che c’è un calcio sostenibile, che le idee valgono più dei soldi – una grande vittoria per Napoli e per il calcio – ed è una storia bellissima".